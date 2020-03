Ian Bremmer, politólogo estadounidense, señaló que Donald Trump debería dejar en claro a Andrés Manuel López Obrador que habrá graves consecuencias económicas para México en caso de no tomar en serio el tema del coronavirus COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el especialista en política exterior de Estados Unidos afirmó que México no está haciendo “absolutamente nada” para contener el virus.

“El presidente Trump debería dejar en claro al presidente de México, López Obrador, que habrá graves consecuencias económicas si AMLO no toma en serio el coronavirus en este momento”, aseveró Bremmer.

Destacó el hecho de que López Obrador continúa haciendo giras en varios estados del país pese a la contingencia, además de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el mandatario mexicano “no podía contraer coronavirus debido a su fuerza moral”.

His vice minister of health said the President couldn’t contract coronavirus because of his moral stature. I shit you not.

Al respecto, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y jefe negociador del T-MEC, indicó que “todos los niveles de gobierno en México han sido muy activos” en el tema del COVID-19, además de que se han tomado medidas fronterizas conjuntas con EE.UU.

Agregó que en nuestro país se han cerrado escuelas, se ha prohibido asistir a eventos públicos y se ha llevado a cabo una campaña de persuasión para que los mexicanos permanezcan en casa y mantengan una sana distancia.

Seade pidió tener en cuenta que ambos países están en puntos muy diferentes en la curva de contagios, pues en México hay 50 veces menos infecciones por millón de personas que en EE.UU.

“Nuestra respuesta está muy por delante de los demás en nuestro punto del ciclo. Una buena respuesta son las medidas correctas para las circunstancias actuales a medida que evolucionan”, agregó.

Pls realize we are at very different points down the curve, w 50 times less infections than the US per million people, and 135 times fewer overall. Our response is way ahead others' at our point in the cycle. Good response is right measures for the curcumstances as these evolve.

— Jesús Seade (@JesusSeade) March 23, 2020