Por mal Tiempo, Posponen Lanzamiento del Falcon 9 de NASA y Spacex

De último momento, la misión Demo-2 de la NASA y SpaceX ha sido pospuesta debido a las condiciones climatológicas.

Personal de la NASA y Space X determinaron, tras una nueva revisión a las condiciones del tiempo, posponer para el próximo sábado el lanzamiento.

“¡Launch abort started!“, se escuchó en la transmisión de la NASA.

La Agencia Espacial estadounidense confirmó, en redes sociales, que no se dieron las condiciones para poder lanzar el cohete Falcon 9, acompañado del Demo2.

“No vamos a despegar hoy”, se señaló desde la estación en el Cabo Kennedy.

Así, la cita del primer vuelo comercial en la historia de Estados Unidos se reagendó para el próximo sábado 30 de mayo a las 15:22 h (14:22 h de la Ciudad de México), y la transmisión, en vivo, comenzará desde las 11:00 h (10:00 h de la Ciudad de México)

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020