Premier League Anuncia Horarios de Tres Primeras Jornadas

La Premier League, que se reanudará el próximo 17 de junio, anunció este viernes los horarios de las tres primeras jornadas de liga después del paro por el coronavirus COVID-19.

La competición arrancará el 17 con los encuentros Aston Villa-Sheffield United (18:00 h local) y Manchester City-Arsenal (20:15 h).

La jornada número 30 del campeonato, ya con todos los equipos igualados a partidos, arrancará el viernes 19 con dos encuentros, el Norwich-Southampton (18:00 h) y el Tottenham Hotspur-Manchester United (20:15 h).

El virtual campeón, el Liverpool, no volverá a la competición hasta el domingo 20, cuando se mida al Everton (19:00 h) con la posibilidad de que este encuentro se dispute en un estadio neutral.

The #PL will restart behind closed doors on 17 June if all safety requirements are in place

The Premier League today confirmed the fixtures for the first three match rounds of the resumed 2019/20 season

All 92 matches will be broadcast live in the UK ➡ https://t.co/MhXpFrg2nu pic.twitter.com/5cYPDij53a

— Premier League (@premierleague) June 5, 2020