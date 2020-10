Premio Nobel de Economía Para Paul Milgrom y Robert Wilson

Los economistas estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson ganaron hoy el Nobel de Economía por las “mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas”, informó hoy la Real Academia de las Ciencias Sueca.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020