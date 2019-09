Presentan Emblema del Mundial de Qatar 2022

La FIFA dio a conocer este martes el emblema oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022, el cual tiene una forma del número ocho que “capta la esencia de un espectáculo que conecta e implica al mundo entero”.

El logo de la justa mundialista fue reflejado en la fachada de los edificios más representativos del país, entre ellos la Torre Doha, el anfiteatro de Katara, el zoco (mercado) de Souq Waqif o el fuerte de Al Zubarah, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Este diseño “incluye elementos íntimamente ligados a la cultura árabe local y regional y, como no, alusiones al deporte rey”.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019