Presentan Proyectos Ganadores de Impresiones 3d Para Habitar la Luna

Un jardín mágico en la Luna y una maceta de 12 lados, fueron las ideas ganadoras del concurso de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que busca hacer de las futuras bases lunares un lugar parecido a los hogares en la Tierra.

Ambas iniciativas ganadoras del certamen qué imprimiría en 3D en la Luna para que se sintiera como en casa, están vinculadas a la naturaleza, destacó la agencia espacial.

En la categoría de adultos, la artista visual Helen Schell, propuso un “jardín mágico de la Luna”, impreso a partir de plásticos de colores reciclados.

La originaria de Reino Unido partió de la premisa de que a la Luna le hace falta color y plantas vivas, por ello propuso la impresión de una colorida alfombra que se puede mover a cualquier lugar de la superficie lunar.

Winning ideas for #3Dprinting on the #Moon! We asked people what item they would 3D print for a future Moon base, to make it feel like home – and we now have two winners, both inspired by nature: https://t.co/1XdMxEaoXg pic.twitter.com/NuRDKH3DD7

— ESA (@esa) January 23, 2019