Presupuesto de Estados y Municipios con ‘tijerazo’ Para el 2020

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020 prevé un incremento de sólo 2.9 por ciento en las participaciones y aportaciones a estados y municipios —ramos 28 y 33—, un aumento marginal que no cubre la inflación prevista para el año próximo (3 por ciento) y que no corresponde a las necesidades de las entidades.

Así lo consideró Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien subrayó que debe trabajarse en una nueva convención nacional hacendaria para mejorar las reglas de coordinación fiscal y que éstas aseguren que la retribución de los impuestos recaudados por las entidades sea equitativa e impulse a los estados a generar más ingresos propios.

“Es un incremento prácticamente marginal el que tienen las participaciones y aportaciones (para los estados), una variación, en conjunto, de casi 3% que evidentemente no responde a los requerimientos que tienen las haciendas estatales”, indicó en entrevista con Excélsior.

Ante lo que consideran una injusta distribución de la hacienda pública, gobernadores de oposición, entre ellos los de Chihuahua, Durango, Jalisco y Guanajuato, han protestado e incluso amagado con salirse del Pacto de Coordinación Fiscal, lo que a juicio de Manuel Guadarrama resulta poco viable, ya que, actualmente, los estados no tienen la capacidad para cobrar los impuestos que de manera automática recauda el Servicio de Administración Tributaria (SAT).