Prevalece la Costumbre de Dejar la Basura en las Esquinas y el Servicio de Recolección no Colabora Para Evitarlo.

Uruapan, Mich.-Ya sea que se trate del centro histórico de la ciudad de las afueras del Uruapan viejo o de las colonias de la periferia, prevalece entre los ciudadanos la costumbre dejar la basura en las esquinas; pero también de tirarla en ríos, canales y barrancas.

Por un lado hay personas que simplemente se deshacen de sus desechos en la vía pública, pero por otro, el servicio de recolección municipal de basura continúa presentando deficiencias.

Precisamente para respaldar a los camiones recolectores del Ayuntamiento, existe en esta ciudad el servicio de colecta de desperdicios por cooperación, pero las personas que cuentan con permisos para este tipo de recolección, se enfocan a los puntos de la ciudad donde se desechan materiales reciclables, ya que además de cobrar por retirar esa basura pueden aprovechar productos como papel, cartón, fierro y aluminio.

Pero aparte, los particulares que recogen la basura, no se llevan la que la gente deja en las esquinas, sino que nada más la revisan para extraer los reciclables y dejan lo que no les sirve, ya no guardado en sus bolsas, sino en muchas ocasiones regado en la calle.

Si bien es cierto que muchos ciudadanos no colaboran con la limpieza de la ciudad y nada más se deshacen de su basura tirándola en la calle, la gente asegura que la deposita en la vía pública, ya que el camión recolector no pasa con la debida frecuencia, en temporadas normales y mucho menos, durante el fin de año.

Algunos ciudadanos le dijeron a esta reportera que de por sí la recolección es deficiente y que el problema se agudiza en determinadas épocas del año, como cuando se lleva a cabo el tianguis artesanal de Domingo de Ramos, la Feria del Libro, el Festival de Las Velas o Navidad y Año Nuevo.

Sea cual sea la situación, la realidad es que por un lado la gente deja su basura en la calle, en los canales y en los barrancos y por el otro, el problema de la recolección sigue latente.

Hay organizaciones ambientalistas que proponen que para romper este círculo vicioso debe de incentivarse la separación de desechos y el reciclaje de materiales, pero por ahora, la gente en lugar de clasificar los desperdicios los sigue mezclando y fabricando basura.