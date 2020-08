Primer Avión Eléctrico Certificado del Mundo Realiza Vuelo de Prueba en Suiza

El primer avión eléctrico certificado del mundo, fabricado por la firma eslovena Pipistrel y bautizado con el nombre de Velis Electro, efectuó su primer vuelo de prueba en el cantón de Friburgo, en el oeste de Suiza, primer país en adquirir estos aparatos y autorizar su operación en su espacio aéreo.

Last week, the world's first certified electric aircraft #VelisElectro was able to perform its first operational flight in Switzerland, thanks to a close collaboration between @bazlCH, @EASA and Pipistrel. https://t.co/rx2NjCOE8U

— Pipistrel Aircraft (@pipistrelEU) August 3, 2020