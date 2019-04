Primeros Detalles del Playstation 5

Pese a que no hay todavía una fecha de lanzamiento clara, finalmente empiezan a circular rumoressobre la próxima consola de Sony, la cual ha sido llamada PlayStation 5 a falta de un nombre oficial.

De acuerdo con Mark Cerny, quien tuvo un papel destacado en el diseño del PS4, el nuevo hardware permitirá jugar con gráficos de calidad 8K, así como un mejor sistema de audio, una Unidad de Estado Sólido (SSD) ultrarápida y compatibilidad con títulos de la consola actual.

Asimismo, destacó que no se trata de una Play 4 con mejores gráficos, como se trató de la versión “Pro”, sino que se tratará de una máquina completamente nueva.

Otro cambio a destacar es el reemplazo del disco duro con una SSD, lo que reducirá sustancialmente el tiempo de carga de los videojuegos. Por ejemplo, en el caso del juego de Spider-Man el viaje rápido entre dos destinos tomó únicamente 0.8 segundos en un modelo de prueba del PS5, comparado con los 15 segundos que llega a tomar en un PS4.

De acuerdo con Sony, su próxima generación de consolas también soportará el sistema de realidad aumentada (PSVR), manteniendo su apuesta por dicha tecnología.

Aunque no se tiene fecha de lanzamiento para el PlayStation 5, lo único seguro es que no estará listo en 2019, además de que habrá que esperar para nuevos avances, tomando en cuenta que Sony no participará en el E3 de este año.