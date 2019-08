Programa Artemis Llevará a la Humanidad a la Luna Para Quedarse: NASA

La NASA aseguró que su nuevo programa espacial, en esta ocasión bautizado como Artemis, llevará de vuelta a la humanidad a la Luna, y será un eslabón fundamental en su plan de lanzar una misión tripulada a Marte.

Named for the mythological Greek Moon goddess and twin of Apollo, #Artemis will carry humanity back to the Moon — this time, for good — before we launch to Mars and to the unexplored beyond. Get the latest updates and more, straight to your inbox: https://t.co/QnxbyHn8zO pic.twitter.com/bfp34BSEZM

— NASA (@NASA) August 26, 2019