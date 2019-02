Programas Sociales ya Benefician a 42% de los Mexicanos

Los programas sociales de apoyo que el gobierno lanzó a llegado a beneficiar a más de un millón de personas en promedio durante lo que va del año.

En promedio, cada día un millón 51 mil 20 personas han sido beneficiadas por algún programa social lanzado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto porque 51.5 millones de personas están contempladas para recibir dinero a través de las estrategias anunciadas al pasado 18 de febrero, y como parte del presupuesto federal que empezó a aplicarse a partir del 1 de enero.

La cantidad de beneficiarios equivale a 41.7% de la población de México, pues de acuerdo con datos del Inegi, en 2017 el país tenía 123.5 millones de habitantes.

Los millones de favorecidos forman parte de un nuevo padrón, distribuido en 11 programas que tienen etiquetados 317 mil millones de pesos en el Presupuesto 2019, cantidad que representa casi 1.5% del Producto Interno Bruto.

Las estrategias, presentadas desde el 10 de enero y hasta el lunes pasado son: Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Tandas del Bienestar, Canasta Básica, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y becas a estudiantes bajo distintas modalidades.

De los 11 planes, cuatro concentran 92% de los 317 mil millones de pesos: Pensión para Adultos Mayores, Becas de Educación Media Superior Benito Juárez, Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Medio país ya goza de apoyos

Los programas, presentados desde el 10 de enero son: Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Tandas Bienestar, Canasta Básica, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y 13 millones de becas a estudiantes (distribuidas en Estancias Infantiles, Becas de Educación Básica, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Universidades para el Bienestar).

De éstos, cuatro concentran 92% de los recursos etiquetados para operarlos: Pensión para Adultos Mayores (170 mil mdp), Becas de Educación Media Superior Benito Juárez (53 mil mdp), Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (40 mil mdp) y Jóvenes Construyendo el Futuro (28 mil mdp).

Los seis estados del país elegidos por el Presidente para llevar a cabo la presentación de sus programas fueron el Estado de México; Tabasco, su tierra natal; Guerrero; Ciudad de México; San Luis Potosí y Michoacán.

En el Estado de México, la entidad con mayor número de habitantes en el país, 16.1 millones, se presentaron precisamente los tres programas sociales más publicitados por López Obrador durante su gobierno y con más recursos: Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y Becas de Educación Media Superior.

El proyecto estrella del gobierno federal, por ejemplo, la Pensión Universal para Adultos Mayores, a través de la cual todos los mexicanos a partir de los 68 años recibirán dos mil 550 pesos al bimestre, se presentó en un lugar emblemático: Valle de Chalco, municipio mexiquense, en donde hace 30 años nació el Programa Nacional de Solidaridad, Pronasol, uno de los más ambiciosos del continente en aquella época, encabezado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Mientras que los 13 millones de becas para estudiantes y el programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez fueron presentados por López Obrador en Iguala y Tlatelolco, respectivamente, sitios que simbolizan la represión ejercida de las autoridades en contra de estudiantes.

El caso Iguala, trata la desaparición de 43 normalistas el 26 de septiembre 2014 y en Tlatelolco hubo una masacre de estudiantes, a manos del Ejército, el 2 de octubre de 1968.

Pocos días antes de arrancar la presentación de estos 11 programas sociales, en su conferencia mañanera 48 en Palacio Nacional, el presidente comentó que, como nunca, habría fondos para el bienestar en el país y prometió transparentar los padrones.

En cada oportunidad López Obrador resalta la enorme cantidad de recursos destinados a estos 11 programas sociales, que superan en nueve mil millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (308 mil mdp), dependencia con más recursos destinados.

Algunas de las recomendaciones que el gobierno federal ha recibido sobre su nueva política social es evitar asfixiar las finanzas públicas.

“Todos los programas descritos persiguen objetivos sociales deseables. El reto será financiarlos sin crear presiones a las finanzas públicas; no se trata de un reto sencillo”, afirmó BBV Research-Observatorio Económico México.

Entre los seis millones de adultos mayores que ya recibieron la pensión prometida está Luis Felipe Gonzaga de la Serna de 93 años, quien vive en la alcaldía de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

Su primer depósito bimestral de 2019 lo recibió en su tarjeta de débito BBVA Bancomer, que usa desde hace años.

En su estado de cuenta de febrero se leía: depósito SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) 2,550 pesos.

De acuerdo con el gobierno federal, 21 instituciones financieras depositarán los recursos de los programas sociales, sin intermediarios, y los beneficiarios serán inscritos en el Censo de Bienestar, a través del cual se irán actualizando los padrones del sexenio anterior.

“No me esperaba recibir tan rápido mi pensión, pero me da mucho gusto que todos la recibamos, porque somos millones de ancianos los que estamos desvalidos”, dijo don Felipe a Excélsior.

Don Felipe es un hombre solo, su esposa murió hace más de una década y no tuvieron hijos. La pensión le ha servido para completar la renta del cuarto donde vive y comprar algunas medicinas.

Aunque muchos millones de mexicanos han mostrado interés por ser beneficiarios, las madres trabajadoras que reciben apoyo de las estancias infantiles son parte de un sector inconforme por la nueva operación que propuso el gobierno.

Ésta consiste en que el dinero de las becas de los 330 mil niños inscritos en el programa se deposite en las tarjetas de débito de los padres, en lugar de entregarse a las nueve mil 575 estancias, y ellos lo utilicen a su consideración.

La finalidad es evitar corrupción y padrones de niños fantasma, pues de acuerdo con una supervisión del DIF, no se hallaron a 80 mil menores registrados.

“No hay por dónde justificar esta propuesta. Está fuera de lugar. Justificar las entregas directas a los padres, lo único que garantiza a un gobierno es una clientela, pero no garantiza la atención de la infancia ni un interés superior de la niñez”, consideró Lía Limón, fundadora del Programa de Estancias Infantiles, en una entrevista con Excélsior.

Pilares de bienestar del gobierno

Desde el pasado 10 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dedicado sus giras a presentar estos proyectos sociales:

Tlalnepantla, Estado de México

Jóvenes Construyendo el Futuro

Beneficiarios: 2 millones 300 mil

Presupuesto 2019: $28, 750, 760, 000

Tlapa de Comonfort, Guerrero

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

Beneficiarios: Un millón

Presupuesto 2019: $4,050,000,000

Valle de Chalco, Estado de México

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Beneficiarios: 8 millones 500 mil

Presupuesto 2019: $170, 581, 833, 537

Iztapalapa, Ciudad de México

Tandas de Bienestar

Beneficiarios: un millón

Presupuesto 2019: $303, 323, 394

Cedral, San Luis Potosí

Canasta Básica

Beneficiarios: 25 millones

Presupuesto 2019: Contenido en otros programas

Iguala, Guerrero

13 Millones de Becas a Estudiantes

Beneficiarios y presupuesto: divididos en varios programas.

Huetamo, Michoacán

Producción para el Bienestar

Beneficiarios: 2 millones 800 mil

Prespuesto 2019: $9,000,000,000

Tejupilco, Estado de México

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

Beneficiarios: 4 millones 100 mil

Presupuesto 2019: $53,568,000,000

Tlatelolco, Ciudad de México

Universidades para el Bienestar Benito Juárez

Beneficiarios: 300 mil

Presupuesto 2019: $2,000,000,000

Palacio Nacional, Ciudad de México

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

Beneficiarios: 300 mil

Presupuesto 2019: $40, 879, 623, 312

Iguala, Guerrero

Programa Nacional de Becas (Para Educación Básica)

Beneficiarios: 6 millones

Presupuesto 2019: $17, 498, 862, 911