¿qué Pasará con Santa Lucía?, López Obrador Responde

Durante su conferencia matutina llevada a cabo en Tabasco, Andrés Manúel López Obrador señaló que ‘es firme la decisión de limpiar el país’ y de ‘mantener la austeridad’.

No habrá lujos en el gobierno ni sueldos enormes, queremos ahorrar dinero y utilizarlo en lo que más se necesita. La tarea es que todos denunciemos, ayudemos. No hay que aceptar la excusa de ‘Si todos roban ¿por qué yo no?’, ya no se roba en el gobierno. Estamos barriendo la corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo”, dijo al ser cuestionado sobre el tema del huachicol.

El tema de la cancelación del aeropuerto de Santa Lucía también salió a flote, sin embargo, el mandatario afirmó que todo el papeleo fue legal y que los ‘corruptos’ están molestos y haciendo todo lo posible para frenar el avance de México.

Está claro que están enojados porque perdieron su ‘negocio’, su buen ‘billullo’, pero nosotros seguimos firmes en nuestros ideales y en lo que es mejor para el país”, dijo.

Para finalizar, el presidente aseguró que en México ‘se defenderá el orden y se enseñará con el ejemplo’, con una ‘autoridad ejemplar’.

Necesito que todos hagamos el compromiso de rescatar el país”, pidió.