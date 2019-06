Real Madrid Presenta su Nuevo Uniforme

El Real Madrid presentó su nueva equipación para la próxima temporada que lucirá ribetes dorados para conmemorar “la hegemonía del pasado y el éxito del futuro”, según un comunicado del club.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball . Inspired by glory. Created to demand it. 👕 https://t.co/I6nlBSIYzf #HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV

Explicó que se han “inspirado en la corona de oro que ha adornado el escudo del club durante más de 100 años” para diseñar la camiseta de la marca Adidas.

Demand glory.

Introducing the new 2019/20 @realmadrid Home kit, exclusively available now: https://t.co/HoqjPVRABf#DareToCreate pic.twitter.com/cvB4vk2Inz

— adidas Football (@adidasfootball) June 7, 2019