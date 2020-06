Realizan Clausura de Obra por Cambio de uso de Suelo en el Cerro de la Charanda

Tras una denuncia ciudadana que habitantes de Uruapan realizaron a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Semaccdet, por impacto e invasión a una zona boscosa ubicada en el Cerro de la Charanda, en el municipio de Uruapan, se realizó una visita y clausura por parte de dependencias estatales y federales del sector ambiental.

En el operativo, en el cual participaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, la Procuraduría de Protección al Ambiente, Proam, la Comisión Forestal de Michoacán, Cofom, la Policía Ambiental de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, la Fiscalía General del Estado y la propia Semaccdet. Se supervisó el área afectada y se ubicaron máquinas trabajando para deforestar, cuyo movimiento fue clausurado por la Profepa.

Ricardo Luna García, titular de la Semaccdet, comentó que particulares “han estado deforestando, hay dos zonas impactadas por maquinaria, está prohibido meter maquinaria y hacer remoción de cubierta vegetal, ya la Profepa procedió a clausurar el lugar, si no se respeta la clausura y reinciden serán sujetos en un momento dado a detención por omitir este mandato de ley del cuidado y conservación del medio ambiente”.

Aseguró que no se permitirá ningún cambio de uso de suelo en este cerro emblemático de Uruapan, cuya posesión legal es de la comunidad indígena de San Juan Bautista y que además funciona junto con el Cerro de la Cruz, como importantes productores de agua que abastece a la ciudad. Recordó que la zona tiene la clasificación de Vocación Forestal, lo cual imposibilita cualquier cambio de uso de suelo con fines contrarios al forestal.

“No se puede realizar ninguna obra en esta parte, dado que no cuentan con los permisos correspondientes, ahí se ocupa una Manifestación de Impacto Ambiental, no la tienen, se ocupa la licencia municipal y no la tienen, entonces, venimos a clausurar, tajantemente y completamente ningún tipo de obra se puede realizar ahí. Nos asiste la razón porque el Cerro de la Cruz y el Cerro de la Charanda están decretados como áreas de bosque y, por tanto, no se pueden impactar”, dijo Ricardo Luna García.

Es una preocupación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, la defensa y conservación de los recursos naturales de Michoacán, mencionó el titular de la Semaccdet, “es preocupación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, el que podamos conservar y recuperar superficie que han sido impactadas o están siendo impactadas por el cambio ilegal del uso del suelo, este es un claro ejemplo, aquí en el Cerro de la Charanda es un cambio ilegal de uso de suelo porque las personas que lo están haciendo no tienen el permiso correspondiente”.

El procurador de Protección al Ambiente, Juan Carlos Vega Solórzano, mencionó que durante la supervisión “se realizó un recorrido detectando tres antenas de telecomunicación, cuya instalación se encuentra regulada por la Ley Ambiental Estatal, por lo cual deben contar con el debido resolutivo de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental, que emite la Semaccdet”. Inspectores de la Proam procedieron a levantar el acta circunstanciada y recabar imágenes, así como geolocalización de las mismas para solicitar las autorizaciones correspondientes a sus propietarios.

Quien sea encontrado culpable está obligado a reparar los daños causados al medio ambiente.