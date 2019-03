Realizan el Primer Trasplante de Riñón Entre Pacientes con VIH

Cirujanos en Estados Unidos anunciaron este jueves haber realizado el primer trasplante renal de un donante vivo con VIH a un receptor también con VIH, una primicia médica mundial.

Médicos del hospital de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore dijeron que el riñón de una mujer con el virus del sida fue trasplantado el lunes a otra persona con el mismo padecimiento, en la primera operación de este tipo que se hace en el mundo.

What’s next on the research frontier? Fed gov't has funded two larger trials of kidney transplant from deceased donors with HIV. We are looking to understand HIV more broadly; find a cure for transmission of HIV; reduce HIV reservoirs. #HIV #Kidney @CMDurandMD pic.twitter.com/15WWGaINiC

— Hopkins Med News (@HopkinsMedNews) March 28, 2019