Rechaza López Obrador Ayuda de Trump en Caso Lebarón

Luego de que el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ofreció a México su apoyo para investigar el ataque a la familia LeBarón, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestó que sostendrá una llamada con su homólogo en la que agradecerá su respaldo, pero aclarará que actuará de manera soberana.

En conferencia, el titular del Ejecutivo federal anunció que en la llamada telefónica que tendrá con su homólogo estadunidense dejará en claro que México se ocupará de las investigaciones para dar con los responsables de este hecho en los límites de Sonora y Chihuahua y en los que murieron nueve personas, entre ellos, seis menores.

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019