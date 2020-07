Recomienda SSM Extremar Precauciones Sanitarias Ante Temporada de Lluvias

Ante las fuertes lluvias registradas en la entidad, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población a que extreme precauciones y atienda las recomendaciones que emitan las autoridades de Protección Civil, en aras de evitar riesgos sanitarios.

Para ello, la SSM se mantiene en alerta con brigadas de emergencia, plantas potabilizadoras de agua, insumos necesarios para cuidar y salvaguardar la salud de la población, además de que los exhorta a extremar precauciones.

Es importante evitar exponerse a la lluvia y estar por tiempo prolongado en áreas susceptibles de riesgo como playas, contar con un directorio telefónico con los contactos de familiares y servicios de emergencia, así como estar atentos a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Limpiar desagües, canales, drenajes, tuberías y coladeras de manera permanente durante las lluvias, también es importante para no propiciar encharcamientos, al igual que no tirar basura en las calles, alcantarillas y coladeras para evitar la obstrucción del drenaje que derive en inundaciones que pueden afectar las viviendas y su salud.

Asimismo, mantener patios y azoteas limpias; así como evitar que en estos lugares se almacene agua que genere presencia de vectores y fauna nociva.

La desinfección del agua para consumo humano, con dos gotas de cloro por litro y después dejarla reposar durante 30 minutos, es vital en caso de inundación; aunque también se puede hervir el agua durante 5 minutos, para evitar enfermedades gastrointestinales.

Recolectar agua limpia, agua embotellada, hervida o desinfectada para beber, es necesario en zonas de riesgo, así como la preparación de un botiquín de primeros auxilios con insumos básicos como: alcohol, algodón, agua oxigenada, vendas, analgésicos.

En caso de inundaciones es importante que las familias no regresen a sus viviendas hasta que el agua haya bajado, y más si la energía eléctrica ya fue restablecida y tienen conectados sus aparatos, pues pueden sufrir descargas eléctricas que pueden poner en riesgo sus vidas.

Si huele a gas, no entrar, no encender cerillos, así como no prender las luces y mejor retirarse y avisar a las autoridades. Además, es importante ventilar las casas al menos 30 minutos antes de entrar en ella.