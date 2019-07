Reconocerán a Eugenio Derbez con Premio de la Herencia Hispana

El actor, productor y escritor Eugenio Derbez será galardonado con el Premio de la Herencia Hispana durante la 32 ceremonia anual de estos galardones en octubre en Washington, informó este lunes la Hispanic Heritage Foundation (HHF).

Según la organización, Derbez recibirá su premio junto con el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en la ceremonia que tendrá lugar el 1 de octubre en el Centro John F. Kennedy de las Artes.

“Derbez es reconocido como una de las fuerzas creativas más influyentes en América Latina y uno de los actores más queridos y valorados en la comunidad hispana de EstadosUnidos“, señaló el comunicado de la fundación.

El presidente de la HHF, José Antonio Tijerino, dijo que la Fundación está “orgullosa de reconocer la carrera tremenda y el impacto cultural de Eugenio Derbez quien, asimismo, ha servido para abrir las puertas para otros latinos y latinas en la industria del espectáculo”.

