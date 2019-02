Reducen Cifras de la Pobreza Laboral

Al cierre de 2018, el 39.8 por ciento de la población tuvo un ingreso proveniente de fuentes de trabajo inferior al costo de la canasta alimentaria, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Esta tasa, que significó que 49 millones 828 mil 379 personasestuvieron en esta condición en el cuarto trimestre del año pasado, implicó la salida de un millón 52 mil 67 personas de la pobreza laboral frente al mismo lapso de 2017, debido a la una reducción de 1.2 puntos porcentuales en la tasa de pobreza referida

Esta baja en la pobreza laboral estuvo asociada, según el Coneval, al incremento del ingreso laboral por persona en el último año, que pasó de mil 669 a mil 718 pesos mensuales a precios constantes, lo que implicó un aumento de 2.9 por ciento cuando se descuenta la inflación general.

Asimismo, la mejora en el ingreso laboral fue de 4.1 por ciento cuando al ingreso se le descuenta el efecto del aumento en la canasta alimentaria.

El organismo encargado de medir la pobreza y evaluar la política social del país alertó que, pese al aumento anual del ingreso laboral en el cuarto trimestre de 2018, éste se ubicó en su nivel más bajo del año, por lo cual “seguiremos monitoreando el comportamiento de la línea de pobreza extrema por ingresos (costo de la canasta alimentaria) y su efecto en la pérdida del poder adquisitivo del ingreso laboral”.

Los datos del Coneval señalan que 20 entidades federativas redujeron su tasa de pobreza laboral, y los que lo hicieron en mayor magnitud fueron la Ciudad de México (5.8 puntos porcentuales), Querétaro (4.7 puntos) y Yucatán, con 4.2 puntos.

En tanto, las restantes 12 entidades vieron aumentar su porcentaje de la población con ingreso laboral por debajo del costo de la canasta alimentaria, entre las que destacan Morelos (3.4 puntos porcentuales), Sonora (3.3 puntos) y Nayarit con 3.1 puntos.

El Coneval explica que la pobreza laboral, que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso por trabajo no alcanza a cubrir el costo de la canasta alimentaria, no constituye la medición oficial de la pobreza, pues no incluye todas las dimensiones y conceptos que señala la Ley General de Desarrollo Social. Sin embargo, sí sirve como señal preventiva de corto plazo sobre el ingreso laboral de las familias y su relación con el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares.