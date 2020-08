Regidora Yolanda García Barragán, renuncia al parido de Movimiento de regeneración Nacional (MORENA) en plena transmisión en Vivo del 2do informe de gobierno del presidente municipal de Uruapan, Víctor Manual Manríquez, ante la incongruencias del gobierno federal.

“No voy a permanecer a un partido donde no se trata dignamente a las personas y no se les reconoce el trabajo que tanto hemos hecho y no estoy dispuesta a apoyar a quienes no le importa el dolor de los demás”.