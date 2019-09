Regresa a la Tierra Fedor, el Primer Androide Cosmonauta Ruso

El primer androide cosmonauta ruso, conocido como Fedor, regresó este sábado a la Tierra tras concluir una misión de 11 días en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La nave rusa Soyuz MS-14, sin tripulación pero con el robot humanoide a bordo, aterrizó con éxito a las 00:32 h de Moscú en el área designada al sureste de la ciudad kazaja de Zhezqazghan, informó la Agencia Espacial de Rusia (Roscosmos).

The #SoyuzMS14 spacecraft descent module carrying #SkybotF850 humanoid robot successfully landed.

All the reentry and landing operations went as expected! pic.twitter.com/wf7gyzdJmx

— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 6, 2019