Reprueba 62% de Estadounidenses a Trump

Seis de cada 10 estadounidenses desaprueban en general la labor del presidente Donald Trump, de acuerdo con una encuesta difundida el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, que halló que algunos apoyan la forma como el mandatario maneja la economía de Estados Unidos, pero le dan bajas calificaciones en otros temas importantes.

Sólo 36 por ciento de los estadounidenses aprueban el trabajo de Trump como presidente y 62 por ciento lo desaprueban.

Los números podrían parecer malos para un mandatario que en 14 meses buscará reelegirse por primera vez, pero son notablemente congruentes.

La tasa de aprobación de Trump nunca ha sido menor a 32 por ciento ni superior a 42 por ciento en los sondeos de AP-NORC desde que asumió el cargo. En comparación, la aprobación del presidente Barack Obama nunca bajó de 40 por ciento en los sondeos de Gallup.

Las malas calificaciones de Trump se extienden al manejo de varios temas clave: migración, atención médica, política exterior y armas.

Las opiniones de cómo maneja la economía el presidente republicano siguen siendo un punto relativamente positivo a pesar de los temores de una posible recesión, pero al menos el 60 por ciento de los estadounidenses desaprueba su desempeño en otros asuntos.

La congruencia indica que la posición débil del presidente con el pueblo está calcificada después de dos años de crisis políticas casi constantes, declaraciones escandalosas y retórica divisiva en la Casa Blanca.

La nueva encuesta se realizó poco después de los tiroteos masivos consecutivos en Texas y Ohio que dejaron decenas de muertos y nuevos llamados de la gente para obtener respuestas de sus funcionarios electos. Trump prometió acción inmediata tras los ataques, pero desde entonces ha titubeado en buscar leyes más duras en la revisión de antecedentes para comprar armas.

Él hace cualquier cosa que tenga expediente político. Es horrible”, dijo Robert Saunders, un policía jubilado de 60 años que vive en Nueva Jersey.

De acuerdo con el sondeo, 36 por ciento aprueba la política de armas de Trump y 61 por ciento la desaprueba. Más allá de las armas, el presidente sigue siendo popular en su partido.

Casi 8 de cada 10 republicanos aprueban el desempeño general de Trump, mientras que el 20 por ciento lo desaprueba. Como ha sido el caso de toda su presidencia, los demócratas se oponen a su liderazgo, con un 94 por ciento. En tanto, dos tercios de los independientes lo desaprueban.

En el caso de la economía, 46 por ciento de los estadounidenses aprueban y el 51 por ciento desaprueban la labor de Trump en este rubro.

La encuesta AP-NORC a 1.058 adultos se realizó del 15 al 19 de agosto utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak representativa de la población estadounidense. El margen de error es de más/menos 4,2 puntos porcentuales.