Restauranteros, Baristas y Propietarios de Juegos Mecánicos, Piden Reapertura en Pleno Pico de la Pandemia, Mediante Cacerolazo

Restauranteros, baristas y propietarios de juegos mecánicos, pidieron reapertura en pleno pico de la pandemia. Dijeron que lo único que quieren es que los dejen trabajar, apelaron a su derecho constitucional a hacerlo y demandaron que se levante la cuarentena.

En el caso de los restaurantes reclamaron que no a todos los que venden alimentos, se les prohíbe dar servicio en el local y que no en todos los municipios continua la modalidad del servicio para llevar.

Por lo que toca a los propietarios de juegos mecánicos, reclamaron que las fiestas patronales quedaron suspendidas hasta agosto y adujeron que si hay pocos contagios en Uruapan entonces no es necesario que la gente esté confinada en su casa.

Lo que pasó fue que ayer se llevó a cabo una marcha y una manifestación pacífica en demanda de la libertad de trabajar en los giros citados; demanda que se contrapone lamentablemente con la emergencia sanitaria que se está atravesando.

Cabe mencionar como antecedente, que desde el domingo, mediante las redes sociales se convocó a presentarse durante la mañana del lunes para un “contagio masivo”, “colapsar al sistema” y postular que era preferible “morir de Covid que de hambre”.

Cabe mencionar que esta convocatoria fue rechazada por un gran número de ciudadanos y apoyada por algunos.

Ya el lunes se comenzó a concentrar gente en el área que va de la Presidencia Municipal a la glorieta del monumento a Lázaro Cárdenas y se llevó a cabo una marcha, que dejó de manifiesto que no se trataba de buscar contagiarse del nuevo coronavirus, sino de propietarios de restaurantes, de juegos mecánicos y de pequeños bares, que exigían el fin de la cuarentena para volver a dar servicio en sus locales.

Argumentaron que ellos y sus clientes eran acosados por inspectores y policías para respetar el confinamiento obligatorio que se impuso en Michoacán y que de sus negocios dependían familias enteras.

Cuando CDN arribó al lugar de la protesta ya habían pasado unas seis horas sin que nadie del Ayuntamiento los hubiese atendido y había cierto ambiente hostil.

Durante la mañana acusaron a los medios informativos, sin probarlo de haber recibido dinero del gobierno local para desvirtuar su movimiento, como si los trabajadores de la comunicación hubieran sido los que subieron a las redes la convocatoria al contagio masivo. En realidad, los medios solo informaron que se publicó esta convocatoria, lo cual es su trabajo.

Los restauranteros no quisieron hablar ,que porque habían dado “muchas entrevistas”, pero Amador Tototzin Cerón, de la Asociación de juegos mecánicos Fray Juan de San Miguel, consideró que en esta ciudad no hay muchos contagios y que por ende los restaurantes y los bares pueden ofrecer sus servicios en el local, y los propietarios de juegos mecánicos también; pero con la implementación de medidas sanitarias.

Cabe mencionar que desde que comenzaron las medidas restrictivas de tipo sanitario no se les ha dado el mismo trato a todos los establecimientos que venden alimentos y bebidas, ya que mientras a unos se les presiona, a otros no se les molesta y se les permite brincarse las normas. Este hecho fue resaltado por los manifestante y ha sido señalado desde marzo pasado.

Por lo que toca a los 90 jefes de familia que según su dirigente, integran la agrupación de propietarios de juegos mecánicos, que se manifestó ayer, posiblemente se tengan que adaptar a una nueva realidad.

Es probable que durante mucho tiempo, no se realicen eventos masivos como lo son las fiestas patronales y cuando este tipo de actividades regresen, también tendrán que adaptarse a los tiempos del Covid.