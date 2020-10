Revela Arnold Schwarzenegger Cirugía Cardíaca; “Me Siento Fantástico”, Afirma

A sus 73 años de edad, el actor y político Arnold Schwarzenegger fue sometido a una cirugía cardíaca, que resultó exitosa.

Fue en la Clínica Cleveland de Estados Unidos donde le reemplazaron la válvula aórtica, apenas dos años después de que le colocaran una válvula pulmonar.

Schwarzenegger afirmó en su cuenta de Twitter que tal es su buena condición de salud que ha salido a caminar en Cleveland, cuyas estatuas ha disfrutado.

“Me siento fantástico… ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras!”, indicó.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020