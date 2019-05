Revelan que Apps Iphone Roban Información Mientras Usuarios Duermen

Un estudio recientemente publicado por The Washington Post descubrió que los dispositivos iPhone pueden transmitir datos incluso cuando los usuarios se encuentran dormidos.

Geoffrey A. Fowler, especialista en tecnología, reveló que, pudo rastrear todas las aplicaciones que obtenían datos personales desde su iPhone.

Entre las apps que robaban información estaban Yelp, Microsoft OneDrive, Intuit’s Mint, Nike, Spotify, The Washington Pos, IBM y Weather Channel, todas rompiendo una de sus políticas de privacidad de no recabar información de los usuarios.

Fowler aseguró que encontró más de 5 mil 400 rastreadores, principalmente en aplicaciones que, en total, habían recabado 1.5 gigas de información en un solo mes.

Pero no solo eso, sino que alertó acerca de la gran cantidad de información que también se puede compartir en Android y que no puede ser medida debido a que no existen rastreadores especiales para conocer este tipo de información.

El especialista indicó que muchos de estos programas roban información focalizada para utilizarla en publicidad.

Detalló que muchos de los rastreadores obtienen desde las huellas digitales, contraseñas, nombres, teléfonos, modelos de dispositivo, tamaño de memoria e historial de navegación.

Aunque las políticas de privacidad son muy claras al asegurar que las apps no distribuyen información de sus usuarios, estas mismas también especifican que no se hacen responsables del uso que hacen terceros de los mismos.

El especialista sugirió que Apple podría incorporar controles en iOS que eviten que esto ocurra o señalar en las descripciones de las aplicaciones cuando sean vulnerables a sufrir este tipo de intromisiones.