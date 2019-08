Se Atiende a Niños que Padecen Falta de Medicamentos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar el caso de una menor, quien supuestamente perdió la vida por el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, y castigar a quienes, en su caso, resulten responsables.

En conferencia de prensa, se pronunció por esclarecer este caso y detectar si hubo negligencia médica por la escasez del medicamento metotrexato para la afección oncológica, pero pidió “ser muy objetivos en estos casos y no mentir ni crear campañas de desprestigio”.

Al señalar que hay inconformidad de quienes venden los medicamentos “porque se pasaban”, y que este factor se tiene que tomar en cuenta, sostuvo que si el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama no pudo, “nosotros sí vamos a poder, con todo respeto, no es que estemos diciendo que somos mejores, es que no vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder” a intereses creados en el sistema de Salud.