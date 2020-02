Se Deslinda el Diputado Paco Cedillo de Jesús de Señalamientos Sobre Nombramientos de la Asm.

En el transcurso de la mañana de hoy jueves 27 de febrero de 2020, el sitio de noticias metapolítica.mx publicó una nota donde presuntamente el Diputado Francisco Cedillo de Jesús participa en las distribuciones de espacios en la Auditoría Superior de Michoacán, colocando al C. José Carlos Serrano Vargas como técnico del departamento de Investigación de la propia Auditoría, ante tal publicación el legislador morenista se deslindó esta mañana de la situación.

“El señor José Carlos Serrano Vargas participó con un servidor durante el primer año de gestión en esta LXXIV Legislatura Local, sin embargo, Serrano dejó el espacio que ocupaba en la Coordinación de Comunicación Social del Congreso desde el año pasado, por motivos personales. Sin embargo, me entero hoy que una nota periodística me señala falsamente como colocador de espacios en el máximo órgano fiscalizador michoacano, ante lo cual me deslindo terminantemente de ese señalamiento. No tengo nada que ver en el asunto, e ignoro si José Carlos Serrano se integró a la Auditoría Superior”, expresó el legislador Uruapense al medio día durante la sesión ordinaria correspondiente al día de hoy.

También se dijo sorprendido de la noticia, condenando este tipo de publicaciones que atribuye a disputas al interior de la legislatura entre fuerzas o actores políticos. “Deberían ser más responsables quienes hacen este tipo de filtraciones, ya que generan un ambiente poco conveniente para desarrollar los trabajos legislativos que deberían estar ocupándonos como diputadas y diputados; espero que me dejen fuera de esas rencillas, yo estoy ocupado organizando un Foro en Materia Electoral para el próximo 5 de marzo del año en curso, mejor los invito a que asistan al Foro y se dejen de estas dinámicas”, expresó Paco Cedillo ante distintos medios de comunicación.