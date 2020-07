Se han Aplicado Casi 250 Infracciones, Clausuras y Casi 150 Sanciones al Transporte Público

Por no acatar las reglas para prevenir contagios de Covid, desde marzo, cuando se instaló la pandemia en esta municipalidad, hasta la fecha, se han aplicado unas 250 infracciones, actas y clausuras a establecimientos comerciales y mercantiles.

Así lo informó el secretario del Ayuntamiento, Antonio Chuela Murguía, quien explicó además que van 147 infracciones a autobuses del transporte colectivo urbano y taxis, por llevar pasaje que no porta cubre bocas.

Cabe mencionar que el domingo, autoridades municipales y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, clausuraron Wallmart y Aurerrá de la colonia El Colorín.

Sobre las sanciones al transporte público, reconoció que si bien es cierto que las sanciones se le aplican al propietarios del vehículo, porque los usuarios no utilizan el cubre bocas –lo cual es obligatorio–, la responsabilidad recae en el conductor, quien no debe subir pasaje sin este instrumento aséptico.

Por otro lado manifestó que la mayor parte de los reportes al teléfono 089 están relacionados con fiestas y detalló que cada fin de semana se reportan entre 15 y 44 celebraciones.

Recordó que cuando los festejos se desarrollan en las calles los inspectores y la fuerza pública, retiran sillas y mesas, pero cuando se trata de fiestas en los domicilios no se puede intervenir.

La inconsciencia es tal que quienes toman parte en estos eventos se burlan de la autoridad, cuando esta se presenta.

Así mismo manifestó que se entregaron 3 mil 130 notificaciones a comercios para que conozcan y respeten las normas de prevención ante la contingencia y que al mismo tiempo se han realizando operativos de información en las colonias.

Dijo por otro lado, que no se puede forzar a la gente por no traer cubre bocas; que se trata de un tema de reeducación, pero reconoció que cuando se trata de ingresar a determinados comercios la gente si usa este artículo.