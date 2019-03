Se Realizarán Obras de Mantenimiento en la Infraestructura Vial del Primer Cuadro de la Ciudad

Uruapan, Michoacán; Lunes 04 de Marzo de 2019.- Para garantizar la vida útil de las obras de infraestructura vial que se realizaron en el primer cuadro de la ciudad, este martes iniciaran trabajos de mantenimiento en los tapetes de pórfido, mismos que se encuentran alrededor de la Plaza Morelos y el Jardín de los Mártires.

Informó lo anterior Mariano Torres Santoyo, secretario de Obras Públicas y Servicios, quien precisó que estos trabajos iniciaran este martes, por lo cual se cerrará a la circulación vehicular en diferentes etapas; dijo que las acciones son de mantenimiento y no costarán ni un solo peso adicional, ya que entran dentro del contrato inicial con la empresa que realizó la obra.

Anotó que estos trabajos se realizarán para garantizar la vida útil de 30 años que el Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González, comprometió y ejemplificó que estos trabajos se deben realizar siempre, tal cual se hacen para las casas habitación, pues precisó que Uruapan cuenta con actividad sísmica constante; además el terreno es muy suave, por lo cual de no se darse el debido mantenimiento se presentarán daños que a mediano plazo hacen que se fracturen por completo las calles.

Torres Santoyo detalló que se iniciará con el tramo que se encuentra entre Manuel Ocaranza y Cupatitzio; posteriormente de Cupatitzio a 5 de Febrero, seguido de Constitución a Melchor Ocampo y finalizando en el tramo de Melchor Ocampo y Manuel Ocaranza.

El funcionario comentó que cada tramo se trabajará en un lapso aproximado de dos días, posteriormente se tendrá un tiempo estimado de 7 días para su fraguado correcto y las acciones estarán listas durante los primero días de abril próximo.

Explicó que por estas calles transitan miles de vehículos y es la zona principal por donde circula el transporte urbano, lo cual, al ser camiones pesados, de no realizarse trabajos de mantenimiento, rápidamente podría presentarse afectaciones severas en la infraestructura vial.

Finalmente invitó a la población a tomar precauciones pertinentes y vías alternas, asimismo pidió paciencia, pues es bien se provocan molestias, estos trabajos son para garantizar la infraestructura vial.