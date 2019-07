Se Registra Tiroteo en Feria Gastronómica en EU

Un tiroteo en una importante feria gastronómica en el estado de California, Estados Unidos, dejó varias víctimas este domingo, indicó la policía local.

Los corazones del Departamento de Policía de Gilroy y toda la comunidad están con las víctimas del tiroteo de hoy en la feria”, expresó la policía en su cuenta de Twitter.

El canal NBC News informó de al menos cinco víctimas en el suceso ocurrido en una de la mayores ferias gastronómicas de Estados Unidos, que se celebra en el sureste de la ciudad de San Jose.

La cadena habló con una testigo, Julissa Contreras, la cual declaró que un hombre blanco de unos 30 años había abierto fuego con un rifle.

Pude verlo disparar en todas las direcciones. No apuntaba a nadie en concreto. Sólo iba de izquierda a derecha y de derecha a izquierda”, dijo Contreras, según NBC.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr

En tanto, el presidente Donald Trump tuiteó:

La policía está en la escena de los tiroteos en Gilroy, California. Los informes indican que el tirador aún no ha sido detenido”.

@AgendaFreeTV here is another video of gunshots at the Gilroy garlic festival pic.twitter.com/tAtQ5OXNUs

— isaac guardado (@NstySeaL) July 29, 2019