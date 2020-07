Seade Defiende Ante OMC su Candidatura a Dirigir el Organismo

El político y economista mexicano Jesús Seade, uno de los ocho aspirantes a dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), compareció hoy ante el Consejo General del organismo en Ginebra para defender su candidatura, primer paso en un proceso de elección que se prolongará varios meses.

“Ofrezco mi experiencia en regiones y círculos políticos de todo el mundo, y espero marcar la decisiva diferencia necesaria para que la OMC gane un ímpetu perdido en los últimos años”, subrayó en la rueda de prensa posterior Seade, quien ya fue subdirector general del organismo tras la creación de éste en 1995.

El candidato mexicano indicó que ya ha contactado con distintos gobiernos para buscar apoyos para su candidatura, y reveló que ha recibido el de una docena de ellos en Latinoamérica, Europa, Asia y África, aunque sólo mencionó directamente a Argentina como ejemplo de país que ha manifestado su respaldo.

Insistió una vez más en que no se presenta como un candidato latinoamericano, un argumento que podría jugar en su contra dado que quien dejará la dirección general el próximo 31 de agosto, el brasileño Roberto Azevedo, también procede de esa región, por lo que el organismo podría optar por los de otras zonas del mundo.

A great gathering with the @ASEAN Ambassadors to @wto. We spoke about our shared interests and vision on trade, export economies fond of respect of rules as we all are, and about our also common vision on WTO. A great, honest and successful region ASEAN is. pic.twitter.com/IYPBJYre10

— Jesús Seade (@JesusSeade) July 15, 2020