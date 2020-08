Senadora Demócrata Defiende Voto por Correo Para Elecciones en Estados Unidos

La senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto defendió este lunes el voto por correo frente a los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de socavarlo, durante su intervención en la Convención Nacional Demócrata.

This fall, some will vote in a voting booth with a mask on, while many will choose to vote by mail. NV took the advice of scientists & medical experts – & listened to Nevadans – to put in place a vote by mail system. But Donald Trump seeks to divide us by undermining that right. pic.twitter.com/IXWsaMV0j7

— CatherineCortezMasto (@CatherineForNV) August 18, 2020