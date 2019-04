“Shazam!” Sorprende y Domina en su fin de Semana de Estreno

Con el respaldo de la crítica y con una buena respuesta del público, Shazam! se ha convertido en el nuevo éxito de Warner Bros. y DC Comics. Lo anterior al recaudar 53.5 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá.El famoso superhéroe con el relámpago en su traje logró superar las expectativas de críticos y estudios de cine, que esperaban unos ingresos de entre 40 y 45 millones de dólares en Norteamérica.

A esto sumó 102 millones más en 79 mercados internacionales para llevar sus ganancias totales a 158.6 mdd, contra los 98 que costó su realización, convirtiéndose instantáneamente en un éxito comercial.

Sin embargo, Shazam! no fue la única cinta exitosa de este fin de semana. Pet Sematary, cinta de terror basada en el conocido libro de Stephen King, alcanzó los 25 millones de dólares de recaudación al estrenarse en 3,585 cines de a región, costando únicamente 21 millones de dólares su realización.

Por su parte, Dumbo continúa dando números decepcionantes, recabando este fin de semana solo 18.2 millones de dólares, 60 por ciento menos que en su debut, ocurrido hace solo una semana. A nivel internacional, los ingresos apenas alcanzaron los 200 millones de dólares.

A continuación las 10 cintas más taquilleras de la semana.

1. “Shazam!” 53.4 mdd (102 mdd internacional).

2. “Pet Sematary,” 25 mdd.

3. “Dumbo,” 18.2 mdd.

4. “Us,” 13.8 mdd.

5. “Captain Marvel,” 12.7 mdd.

6. “The Best of Enemies,” 4.5 mdd.

7. “Five Feet Apart,” 3.7 mdd.

8. “Unplanned,” 3.2 mdd.

9. “Wonder Park,” 2 mdd.

10. “How to Train Your Dragon: The Hidden World,” 2 mdd.