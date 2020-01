Sigue la Controversia en Torno a la Custodia de la Figura del Niño Dios, Salvador de los Barrios de Uruapan. en Santo Santiago Afirman que Fueron Excluidos.

Uruapan, Mich.- Sigue la controversia en torno al cargo de custodiar la efigie del Niño Dios Salvador de los Barrios de Uruapan.

Este lunes 6, la figura también conocida como El Niño Dios del Pueblo, será recibida por Jorge Eduardo Andrade, artesano y promotor cultural que habita en el barrio de Santo Santiago y asumirá esta responsabilidad.

El cargo le será entregado por parte de personas que habitan el barrio de La Magdalena.

Esta tradición de ir rotando el cargo y festejar al llamado niño Dios, se retomó aproximadamente el año 2004; pero en este año se desató una polémica, ya que para asumir esta responsabilidad no se invitó ni al Consejo de Gente Mayor, ni al Comité de la Capilla, ni al Comité Vecinal del barrio de Santo Santiago, instancias estas que mediante un oficio, dieron a conocer que el particular escogido para este ritual, no representaba a este asentamiento constituyente.

Ahora, este lunes el cargo será entregado y ante esta actividad, los organismos de representación cultural, eclesiástica y vecinal del barrio de Santo Santiago, se deslindaron de la actividad y señalan que en primera instancia fueron excluidos de esta ceremonia.

Así mismo, se les solicita a los dirigentes culturales de los otros barrios fundadores que “para los cargos venideros, se les tome en cuenta, a las personas que estén en turno, tanto en el Consejo de Gente Mayor, Comité de Apoyo Vecinal y Comité de Capilla”.

Dicho oficio lo firman Francisco Montelongo Berber, presidente del Consejo de Gente Mayor; Yolanda Margarita Maldonado Capi, presidenta del Comité Vecinal de Santo Santiago y Jesús Montelongo Ortiz, representante de la Capilla de Santo Santiago, ante la Parroquia de San Francisco.

Cabe mencionar que la polémica que se desató en torno a este cargo, intensa y alcanzó a las redes sociales, en donde se debatió y hasta se generaron videos.