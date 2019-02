Sigue Vigente Proyecto de Urbanización de Toreo el Alto

Uruapan, Michoacán; jueves 07 de febrero de 2019.- El proyecto de urbanización de Toreo El Alto sigue en proceso y no está cancelado, destacó el secretario del H. Ayuntamiento de Uruapan, Juan Daniel Manzo Rodríguez, ante numeroso grupo de beneficiarios de este programa, que acudieron a la Presidencia Municipal a conocer avances respecto a este tema.

Se trata del proyecto de lotificación que comprometió la administración municipal 2011-2015 de Uruapan, el cual fue retomado por el gobierno que preside Víctor Manuel Manríquez González, al ver la imperiosa necesidad de terrenos urbanizados que existe en este municipio desde hace muchos años.

Luego de escuchar con atención las peticiones e inquietudes de los ciudadanos, el secretario del Ayuntamiento recalcó este proyecto de urbanización no se ha detenido y descartó que haya sido cancelado.

Señaló que actualmente se encuentra en la etapa de estudios técnicos, para determinar cuál zona de las aproximadamente 60 hectáreas de que consta el terreno, es viable a ser urbanizada.

Explicó que son procesos que llevan su tiempo y que van enfocados a dar certeza a quienes dieron el enganche para adquirir un lote en este proyecto, que fue retomado prácticamente desde el inicio, ya que fue recibido en septiembre de 2015 sin ningún tipo de estudio.

Otro asunto que se abordó en esta reunión, fue el de las Cartas de Asignación que estás pendientes de entregar a los locatarios que fueron reubicados al mercado Ampliación Mártires de Uruapan, mejor conocido como el de “La Charanda”. Es una solicitud que data de hace aproximadamente 15 años.

Sobre el particular, Juan Daniel Manzo Rodríguez expuso que la administración municipal ha trazado la ruta de trabajo con el fin de hacer realidad dicha petición y de esa manera, dar certeza legal a los locatarios de dicho mercado, que fue producto de la etapa de reubicación de comerciantes de la vía pública.