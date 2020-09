Silvano Aureoles da Positivo a Covid-19

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó que dio positivo a COVID-19.

He tomado todas las medidas que dictan los expertos en salud y estaré atendiendo desde el aislamiento los temas inherentes a mi responsabilidad, por lo cual, di instrucciones al Gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga.

— Silvano Aureoles (@Silvano_A) September 10, 2020