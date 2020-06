Sin Permiso Municipal Ejecuta Obra en su Casa Regidor del Ayuntamiento

Sin licencia de construcción, desde hace dos meses, ejecuta una obra en su casa, el regidor del Ayuntamiento, Carlos Eduardo Mares Carbajal.

Ciudadanos denunciaron que el funcionario postulado por el Partido Verde, también estaría invadiendo la vía pública, ya que la edificación, que se realiza en su casa familiar, la que se localiza en la calle Cuba, casi esquina con Estocolmo, en el fraccionamiento Infonavit Aguacates, sobresale del alineamiento de la propiedad privada y se estaría extendiendo hacia la vía pública.

El regidor de Fomento Industrial y Acceso a la Información, según algunos habitantes de la ciudad, es de los funcionarios que se encargan de elaborar leyes municipales, por lo que debería ser el primero en cumplirlas.

CDN visitó el inmueble en cuestión y pudo constatar que se ejecuta una obra y que no se exhibe la respectiva licencia.

En el lugar una persona que dijo vivir ahí y ser hermano del regidor, aseveró que no se está invadiendo la vía pública y que no se está realizando ninguna construcción.

Se le invitó a dar su versión sobre los hechos y dijo que sí lo haría, pero luego señaló que haría una llamada telefónica primero, como en un intento intimidatorio.

Posteriormente se refugió en el interior del inmueble al tiempo que decía: “Pues sáquelo”.