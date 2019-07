Sismo de Magnitud 4.9 Sacude a California

Un temblor de magnitud 4.9 remeció hoy el sur de California, en una de las réplicas de mayor magnitud que se han registrado desde los grandes sismos de la semana pasada.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro de esta nuevaréplica se ubicó al este de la localidad de Ridgecrest, donde la semana pasadaocurrieron dos temblores de magnitud de 6.4 y 7.1 entre el jueves y viernes, respectivamente.

El diario local Los Angeles Times informó que el nuevo sismo fue percibido en la ciudad de Los Ángeles y hasta localidades más alejadas como Bakersfield y el condado de Orange.

In the past 10 days, there have been 649 earthquakes of magnitude 3.0 or greater centered nearby. https://t.co/8snwIH5XMK

