Sociedad y Gobierno, Corresponsables en Cuidado del Agua y Ecosistemas Productores del Vital Líquido

Pátzcuaro, Michoacán, a 20 de enero de 2020.- Juntos, sociedad y gobierno, son corresponsables de la preservación de cuencas y ecosistemas y los servicios ambientales hídricos que esta región tiene, como es la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, coincidieron Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) y, Germán Tena Fernández, coordinador general de la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas (CEAC).

Durante la inauguración del Foro “Derecho Ambiental y Gobernanza en la Cuenca del Lago de Pátzcuaro: Una Perspectiva desde la Participación Ciudadana”, celebrado en Pátzcuaro, Luna García destacó las acciones que la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, ha instrumentado para salvaguardar las áreas productoras de agua e impulsar el saneamiento de las vertientes residuales.

Expresó que el mandatario michoacano, presentó ante el Congreso local el paquete legislativo ambiental, con propuestas innovadoras, como el pago por concepto de servicios ambientales hídricos a comunidades y ejidos guardianes de los bosques; la mayor participación de los principales emisores de aguas residuales en el tratamiento de las mismas; la creación de corredores bioculturales que integren instancias y poblaciones para proteger los ecosistemas con una visión integral, y la erradicación del uso de plásticos desechables.

Ricardo Luna manifestó que el cumplimiento de estos objetivos requiere del ejercicio de la gobernanza y los principios del derecho ambiental; pero, especialmente, de la sinergia entre las autoridades y la sociedad.

Más de mil 400 millones de pesos ha destinado el Gobierno de Michoacán entre 2015 y 2019 a obras y proyectos hídricos, como plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de agua potable, colectores, pozos profundos y alcantarillado sanitario, con impacto para más de un millón 700 mil personas en la entidad, quienes sumaban hasta 50 años sin estos satisfactores, mencionó por su parte Tena Fernández.

No obstante, “ello no es suficiente; desde el Estado hacemos lo propio y necesitamos que todos los niveles de gobierno y la sociedad hagan su parte, necesitamos convertir los círculos viciosos de no pago y no buen servicio, en círculos virtuosos”.

Germán Tena llamó a los usuarios del agua y a las instancias subnacionales a virar de una cultura paternalista al activismo, mediante el cumplimiento de las obligaciones que se tienen para con la naturaleza y así hacer viables los proyectos en marcha en Michoacán, como el reciclaje de los residuos, el tratamiento de los líquidos residuales y la conservación de la biodiversidad.

A su vez, María Elena Páramo Pérez, directora del Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Credes), en Pátzcuaro, señaló que la región es “muy rica en propuestas” de índole ambiental, que se deben intercambiar para potenciar los saberes y los conocimientos que fomentarán el alcanzar las metas.

La población, y no sólo unos cuantos, empieza a dar visos de entender que estamos llevando al planeta a un punto de no retorno, aseveró Víctor Báez Ceja, presidente municipal de Pátzcuaro, por lo que deben proseguir la concientización y sensibilización de la población para tener resultados tangibles.