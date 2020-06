Sony Presenta la Playstation 5

Sony presentó este jueves en un evento digital su nueva videoconsola, PlayStation 5 (PS5), que se sostiene en vertical, tiene un elegante diseño en blanco y negro y va acompañada de un mando DualSense para explotar al máximo la tecnología háptica.

La empresa nipona mostró por primera vez imágenes de la consola después de dedicar más de una hora a exhibir la cartera de videojuegos que la acompañarán durante este año y principios del próximo, y que incluyen, entre muchos otros, Spider-Man: Miles Morales, GTA V, Gran Turismo 7, NBA 2K21, Hitman III y Oddworld Soulstorm.

Your first look at the #PlayStation5. pic.twitter.com/VCDfmVKCEl

— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020