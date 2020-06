Sony Presentará la Nueva Playstation 5 el Jueves

El grupo tecnológico Sony anunció que este jueves presentará nuevos detalles de su próxima videoconsola, la PlayStation 5 (PS5), en un acto que estaba inicialmente previsto para la semana pasada y que fue retrasado por las protestas en Estados Unidos.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020