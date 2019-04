Spacex Realiza el Primer Lanzamiento Comercial de un Falcon Heavy

La compañía espacial SpaceX realizó este jueves el primer lanzamiento comercial de su cohete pesado Falcon Heavy para colocar un satélite saudita en órbita y consiguió recuperar por primera vez los tres impulsores de la aeronave en la Tierra.

“Falcon Heavy va rumbo al espacio”, dijo un comentarista de SpaceX durante la retransmisión del lanzamiento en directo en internet, poco después del despegue. “La trayectoria parece buena”.

Successful deployment of Arabsat-6A to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing Falcon Heavy’s first commercial mission! pic.twitter.com/KeKTP99xvv

— SpaceX (@SpaceX) April 11, 2019