‘Succession’, ‘Watchmen’ y ‘Schitt’S Creek’ Conquistan los Premios Emmy

Era la noche para conocer a la heredera de ‘Game of Thrones‘, pero, aunque los Emmy virtuales por la pandemia coronaron a ‘Succession’ como mejor drama y a ‘Watchmen’ como mejor serie limitada, la absoluta triunfadora fue ‘Schitt’s Creek’, que arrasó en todos y cada uno de los apartados de comedia.

Is it just us, or did the #Emmys fly by? Thanks for joining—and tweeting—along! You can check out a full list of the 72nd #Emmy Awards winners here: https://t.co/SnZksfi2C0 pic.twitter.com/Ovit7xQIUy

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020