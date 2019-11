Taylor Swift Será Nombrada Artista de la Década

La cantante estadounidense Taylor Swift será galardonada con el premio a la Artista de la Década en la próxima ceremonia de los American Music Awards (AMA) 2019, el 24 de noviembre en Los Ángeles, California.

La cantante, quien subirá al escenario para interpretar algunos de sus éxitos, ha ganado más American Music Awards que nadie esta última década, destacaron los organizadores.

En la edición del año pasado, la intérprete de ‘Me!’ se convirtió en la mujer que más veces ha sido galardonada con 23 premios, al superar a Whitney Houston, quien falleció en febrero de 2012 y obtuvo 21 reconocimientos.

She's won more #AMAs than anyone this decade…

She's a five-time 2019 #AMAs nominee…

AND she's performing at this year's #AMAs LIVE on Nov. 24…@taylorswift13 is our ARTIST OF THE DECADE! 💘🦋✨ pic.twitter.com/WdAPBp4JYU

— American Music Awards (@AMAs) October 30, 2019