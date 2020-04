Telescopio Hubble ha Evolucionado la Astronomía, Sostiene UNAM

Alan Watson, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, y quien participó en la instrumentación del telescopio Hubble, explicó la importancia que tiene dicho telescopio, a 30 años de haber sido lanzado al espacio.

El especialista aseguró que el Telescopio Espacial Hubble (HST) ha revolucionado la astronomía, ha permitido muchos descubrimientos que hubieran sido imposibles con telescopios terrestres; además, sus imágenes han estimulado el interés de la población.

#Hubble30 Astrophysicist, author, and science communicator @neiltyson wishes Hubble a happy 30th birthday and explores why the telescope is so beloved by people around the world. #HappyBirthdayHubble pic.twitter.com/LGR4GvqX4H

El HST genera una enorme cantidad de datos inéditos que permiten el avance del conocimiento científico, dijo a su vez Antonio Castellanos, investigador posdoctoral de la UNAM, y quien tuvo acceso a información inédita del Hubble cuando cursaba su doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional, bajo la asesoría de Alejandro Raga.

Este instrumento, que orbita en el exterior de la atmósfera, alrededor de la Tierra, a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, es responsable de muchas de las más bellas imágenes sobre el Universo. Bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble, fue un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA), y con él se inauguró el programa de Grandes Observatorios.

#Hubble30 Hubble caught this view of the Southern Crab Nebula in 2019. The nebula’s nested hourglass-shaped structures were sculpted by two stars whirling around each other. Bubbles of gas and dust appear brightest at the edges, resembling crab legs: https://t.co/SO4bzuLqi8 pic.twitter.com/y7xJ8R2F8Z

