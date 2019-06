Tom Holland Ayuda a Fanática que Quedó Aplastada en una Firma de Autógrafos

Tom Holland demostró sus habilidades de superhéroe en la vida real durante su viaje más reciente a Nueva York para promocionar la próxima cinta de Marvel: ‘Spider-Man: Far From Home’.

Un video del actor de 23 años tratando de rescatar a una joven fanática que sufre un ataque de pánico mientras queda atrapada en la multitud se ha vuelto viral en redes y ya cuenta con más de tres millones de vistas en pocas horas.

“It’s okay I got you I got you” @TomHolland1996 🙃

El video, publicado por un usuario de Twitter, muestra a Holland diciendo a un grupo de fanáticos que dejaran espacio para una joven.

La chica se abrió camino hacia el frente de la multitud para llamar la atención de Holland pero al hacerlo la empujaron contra la barricada.

En su afán de conseguir un autógrafo del actor, los fanáticos comenzaron a empujarse por lo que cuando Holland vio a la joven siendo aplastada, se acercó y advirtió a los seguidores que no firmaría nada y tiraría todo si seguían empujando.

Una imagen posterior mostró cómo Holland tiró al suelo algunos de los carteles y objetos que portaban los fans.

HE REALLY THREW ALL THE SHIT TOO FLABDKSB

Tom Holland llegó a la saga de Spider-Man apenas en 2017 y desde entonces se ha convertido en uno de los personajes favoritos de muchos. Actualmente promociona la segunda parte de la serie que se espera que se estrene el próximo 2 de julio.