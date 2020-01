Toño García Encabeza Trabajos Sobre Reforma del Estado y Derechos Sociales en Plenaria de Diputados y Senadores del PRD

Ciudad de México a 28 de enero de 2020.- Mediante una alianza estratégica con la sociedad civil y otras fuerzas políticas, las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se enfilan a una agenda de inclusión, señaló el Senador de la República, Toño García.

Tras la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario, el Senador de la República, hizo mención de la importancia de integrar voces expertas en Derechos Sociales, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Finanzas Públicas, Desarrollo Económico, Energía y Sustentabilidad Ambiental, así como, Reforma del Estado.

Junto con la diputada, Frida Esparza, Toño García moderó el panel sobre Derechos Sociales, que tuvo la participación José Narro, ex rector de la UNAM, Isabel Crowley, directora de la Fundación JUCONI, Alma Maldonado, investigadora del CINVESTAV, así como de Tonatiuh Mateos, presidente de la Sociedad Mexicana de Física.

“Abordamos distintas situaciones y perspectivas, pero con la idea de revertir la desigualdad, ya que esta afecta principalmente a menores de edad, mujeres, indígenas y otros grupos vulnerables”.

Asimismo, encabezó los trabajos, junto a la diputada Guadalupe Almaguer, sobre la Reforma del Estado, donde, a través de la visión de los doctores, Ciro Murayama, Consejero del INE, José Woldenberg, columnista y profesor de la UNAM, María del Carmen Alanís, ex Magistrada y Presidenta del TEPJF, Alfredo Figueroa Fernández ex Consejero del INE, Luis Eduardo Medina, Investigador del CONACYT, así como de Guillermo Cejudo, Profesor Investigador del CIDE.

“Ahí pudimos disertar acerca del federalismo y sus complicaciones, además del papel actual de los partidos políticos, los órganos autónomos y equidad de género”.

Cabe resaltar que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, destacó el trabajo de sus pares, Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García Conejo, quien desde la presidencia de la Comisión de Turismo, “ha tenido logros importantes y ha realizado la defensa desde los Pueblos Mágicos, hasta el presupuesto para esta importantísima promoción de nuestro México”. Así como el impulso de la iniciativa 10 por México, a través de la cual se apuesta por las juventudes.

En el acto protocolario estuvieron presentes el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.