Toño García Lamenta que Senadores se Nieguen a Construir Acuerdo Para Enfrentar Crisis Económica

Ciudad de México a 20 de abril de 2020.- A pesar de haber sido llamados a sesionar en el Senado de la República, la fracción parlamentaria de mayoría impuso un solo punto, evitando así que se discuta, atienda, propongan y se tomen acciones contundentes frente a la crisis sanitaria y económica desatada por el Covid-19.

Ante esto, el Senador de la República Toño García, lamentó que se haya dado prioridad a la discusión en torno a la Ley de Amnistía, misma que es presentada como una medida para evitar la propagación del Covid-19 y que dista de la realidad, ya que además de presentar varias inconsistencias, el proceso para su implementación es largo y podría tomar meses, inclusive podría terminar antes la pandemia.

“Vale la pena discutir como se va a hacer un acuerdo a nivel nacional, para enfrentar lo que hoy estamos viviendo, aquí en el Senado de la República, está la representación de todas las entidades federativas. Urgente atender el tema de salud, pero también urgente el tema económico. Hay gente que ya no tiene ni para las tortillas, hay gente que ya no tiene para comer y no se está haciendo una acción contundente, por lo que es preocupante”.

Asimismo, el también presidente de la Comisión de Turismo, indicó que por los efectos económicos que padece el sector, derivados de esta pandemia, el sector que representa, ha sido de los más golpeados, por lo que es urgente el apoyo, ya que actualmente el turismo emplea a 10 millones de personas en México.

Toño García, abogó por la clase trabajadora nuevamente, proponiendo un seguro universal por desempleo, así como facilidades para que las pequeñas y medianas empresas puedan mantenerse a flote.