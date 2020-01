Toño García, Respalda a los Campesinos Frente a Renegociación del T-Mec

Morelia, Michoacán a 15 de enero de 2020.- Ante la preocupación que manifiesta el Sector Agroalimentario de México, el Senador de la República, Toño García, respaldó a los campesinos mexicanos y se comprometió a trabajar con sus homólogos de los Estados Unidos, para que no prospere una nueva renegociación, en detrimento de productores mexicanos.

Toño García recibió una carta del Consejo Nacional Agropecuario, para evitar que prospere la petición donde los legisladores de los Estados Unidos, se estaría protegiendo y beneficiando exclusivamente a ciertos productores de bienes agrícolas estacionales y perecederos estadounidenses en franco detrimento de productores agroalimentarios mexicanos, a través de medidas “antidumping” y compensatorias flexibles y por tanto discrecionales, que comúnmente se ha conocido como “estacionalidad agrícola”.

“Tengo la confianza en que en el Senado de la Unión Americana cerrarán filas para que se respete el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tal y como se negoció antes, por lo pronto las y los campesinos, cuenten con mi compromiso, para hacer lo conducente”.

Toño García indicó que los productores no están solos, por lo que se pronunció listo para dar la batalla por el campo mexicano.

“Resulta altamente preocupante para el sector agroalimentario mexicano, porque no debe haber un tratamiento especial para productos estacionales o perecederos, ya que iría contra las ventajas competitivas y comparativas de cada región o país”.